Экономика
Газета.RuВ России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
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СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»
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Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
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Армия и оружие
В США назвали трудности, которые помешают войне в России и Китае
Американская армия будет испытывать сложности, если боевые действия придется развернуть на территории Китая или России.
URA.Ru вчера в 19:12
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В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки
Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
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Коммерсантъ 03:37
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова заявила, что официально работает
Paparazzi.ru 04:59
Происшествия
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В Томской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе управления ведомства.
РЕН ТВ 02:28
Здоровье
В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:58
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
ТАСС 04:03
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран.
Рамблер вчера в 11:51
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
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Интерфакс 01:57
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Экономика
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По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
Экономика
Госдума установит прожиточный минимум должника
Москва, 14 мая 2020, 11:56 — REGNUM Законопроект о неприкосновенном прожиточном минимуме внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.
REGNUM 04:56
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
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РИА Новости вчера в 15:27