Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили
 о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.
Общественное телевидение России02:04

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ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

РИА Новости02:18

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Интерфакс01:19

Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Ведомости01:00

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят 25 заводов по утилизации отходов

ТАСС01:02

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

РБК01:00

Ростех, Росатом и ВЭБ готовы построить в РФ 25 заводов по энергоутилизации отходов

ЭнергоНьюс01:07

Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России

Российская газета01:00
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