с чего всё началось

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Общество Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота. 19

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 46

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,8K

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году. 133

Общество В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 382

Шоу-бизнес Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет. 7

Происшествия Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде". 384

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 225

Происшествия На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух братьев шести и семи лет (часть 3 статьи 109 УК РФ). 29

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5K

Гаджеты Зеркальный Honor 30 выходит уже 19 мая Сегодня на официальной страничке Honor в китайской социальной сети Weibo появилась информация о скором выходе новой версии смартфона Honor 30, которая поступит в продажу 19 мая. 1

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 3,5K

Политика США продлили санкции против Huawei еще на год По мнению законодателей США, напоминает Reuters, введенное в соответствии с законом о чрезвычайной экономической ситуации распоряжение Трампа направлено против китайских произоводителей, в первую очередь - Huawei и ZTE.

Общество Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области. 4

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 82

Общество ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу Количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных выросло за полмесяца в несколько раз, до 617 и 145 соответственно, сообщает пресс-служба ФСИН.

Наука Кошачья мята научилась привлекать котов независимо от родственников Ближайшие родственники кошачьей мяты потеряли фермент, необходимый для синтеза соответствующих вторичных метаболитов, в то время как у этого растения фермент эволюционировал заново, поясняют ученые в статье в Science Advances.