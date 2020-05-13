Общество
РИА НовостиВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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Газета.Ru 08:15
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Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
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В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
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Ряд ограничений режима повышенной готовности снят в Коми
Напомним, 31 марта в Коми ввели режим самоизоляции.
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Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
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Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
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Мещеряков: ситуация располагает к решению о смене тренера
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил в интервью РИА Новости, что футбольный клуб находится на пороге нового этапа развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию решения о смене главного тренера.
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Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
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Общество
Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны
Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности.
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В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
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«БМВ» налетел на велосипедистку на Литовском валу
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Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах
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