Общество

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ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили
 о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.
Общественное телевидение России02:04

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ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

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ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

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Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

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РБК01:00

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ЭнергоНьюс01:07

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Российская газета01:00
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