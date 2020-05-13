с чего всё началось

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

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Футбол Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии Николич хотел бы, чтобы "Локомотив" приобрёл опорного полузащитника "Фиорентины" и сборной Хорватии Милана Баделя.

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Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 153

Общество В России перенесли сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. 1,2K

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Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Культура «КиноПоиск» представил тизер сериала «Водоворот» Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского.

Футбол Мещеряков: ситуация располагает к решению о смене тренера Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил в интервью РИА Новости, что футбольный клуб находится на пороге нового этапа развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию решения о смене главного тренера.

Происшествия Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину. 241

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 1,2K