Экономика
Газета.RuВ России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Интернет
В Google Chrome появится возможность группировать вкладки
Благодаря своему опыту и исследованиям пользователей сотрудники компании обнаружили, что некоторые любят группировать свои вкладки Chrome по темам.
3DNews вчера в 15:59
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews вчера в 03:18
Общество
В Крыму зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом, — Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня, что в регионе выявлены новые случаи заболевания COVID-19.
Примечания 03:02
Общество
В России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра авто
Госдума накануне приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без проведения технического осмотра автомобиля, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 00:01
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Энергетика
Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду
К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,55%) к уровням закрытия среды и торговались у $29,35 за баррель.
Интерфакс 01:43
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Происшествия
Легковушка оказалась под водой на набережной Фонтанки
Автомобиль пробил ограждение и упал в воду.
Невские Новости 03:25
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли окраины Горловки, повреждены строения
ИА Красная Весна 02:35
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Общество
В России сократилось число преступлений среди мигрантов
По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Здоровье
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Здоровье
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
"Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин
Из-за ужесточения карантинных мер в КНР на российско-китайской границе со стороны Приморского края скопилась очередь из примерно 360 автомобилей.
РБК 03:22