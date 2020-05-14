Экономика
Газета.RuВ России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
RT на русском 02:43
Общество
В России снижается количество зараженных коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 84 регионах.
Legal.Report 03:39
Общество
Путин: портал госуслуг не справился с заявками о выплатах на детей
Глава государства заявил, что на следующий день после объявления о выплатах единовременной помощи семьям с детьми на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок.
REGNUM вчера в 07:48
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят приобрести футбольный клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити", компания City Football Group (CFG) рассматривает возможность покупки одного из российских клубов.
Vprognoze.ru 02:25
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Здоровье
«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области
Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК вчера в 00:12
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Футбол
Лионель Месси сбрил свою знаменитую бороду
Вести.Ru 12 мая в 14:31
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM вчера в 04:05
Здоровье
Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса
В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52