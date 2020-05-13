с чего всё началось

Предприятия будут построены для обслуживания крупных туристических центров России, а также агломераций с количеством населения от 500 тысяч человек. 25 заводов по утилизации мусора позволят закрыть 25 действующих мусорных полигонов и предотвратить строительство более чем 80 новых полигонов.

В России построят 25 заводов по утилизации мусора

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