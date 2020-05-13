с чего всё началось

«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей.

В России построят 25 заводов по утилизации отходов

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 220

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 134

Армия и оружие Украинский эксперт заявил о «большой нужде» США в Чёрном и Азовском морях Североатлантический альянс проявляет большой интерес и остро нуждается в акваториях Черного и Азовского морей, о чём свидетельствует строительство американцами оперативного штаба в украинском Очакове.

Спорт МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса ОИ Международный олимпийский комитет (МОК) выделит 800 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии и переноса летних Олимпийских игр 2019 года в Токио.

Здоровье Первыми симптомами коронавируса могут быть тошнота, рвота и диарея Иногда больной может чувствовать недомогание и сухой кашель, или у человека может возникнуть потеря вкуса, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея.

Общество В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 4,3K

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 2,1K

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 897

Футбол Дмитрий Селюк: За Семина ни один игрок «Локомотива» не вступился Ранее стало известно, что совет директоров Локомотива единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 1,2K

Культура «Вампирские хроники» Энн Райс получат экранизацию Компания AMC Networks приобрела права на экранизацию романов американской писательницы Энн Райс, входящих в серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».

Общество СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17 В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. 151

Авто В России начались продажи Bentley Continental GT V8 Британский бренд привез в Россию роскошный Continental GT третьей генерации с двигателем V8.

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 49

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 315

Общество Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. 51

Финансы Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России. 1