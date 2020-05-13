Общество
Lenta.ruВ России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Футбол
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины
Ранее стала известна новая возможная дата возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
Нева Спорт 09:03
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
Происшествия
Бывший декан Владимирского юринститута обвиняется в получении взяток
Как уточняют в региональном управлении Следственного Комитета РФ, с мая 2007 года Морозов состоял в должности директора факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, с октября 2014 года назначен на должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.
Владимирские ведомости 07:24
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Экономика
Роспотребнадзор дал рекомендации по общению с кредиторами
Роспотребнадзор в четверг разместил на своем сайте памятку о кредитных каникулах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, разработанную ведомством совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ.
ТАСС вчера в 21:41
Культура
Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС
Актуальные Новости 06:37
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com 06:24
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Общество
В Свердловской области вылечился от коронавируса «нулевой» пациент
ФедералПресс 09:46
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд.
RT на русском 09:09
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном твиттер-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27