с чего всё началось

«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей.

В России построят 25 заводов по утилизации отходов

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