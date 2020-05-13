Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России построят 25 заводов по утилизации отходов

«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили
 о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.
Общественное телевидение России02:04

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25 заводов в России будут вырабатывать электроэнергию из мусора

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Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят 25 заводов по утилизации отходов

ТАСС01:02

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

РИА Новости02:18

Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Ведомости01:00
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Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

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Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

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СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

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Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

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Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
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МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
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