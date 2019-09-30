Происшествия
РИА НовостиВ России потушили все лесные пожары
Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана. Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.
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Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс 27 сентября в 10:41
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Сеть магазинов одежды Forever 21 объявила о банкротстве
Одна из крупнейших сетей по продаже одежды и обуви в мире Forever 21 подала заявление о признании себя банкротом.
News.ru вчера в 22:48
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови
Ссориться в День Веры, Надежды, Любови категорически запрещено.
МТВ онлайн вчера в 22:42
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 27 сентября в 07:24
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение вчера в 23:11
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Космос
NASA отправит имена землян на Марс
Москва 24 27 сентября в 03:41
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru вчера в 06:21
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия вчера в 09:18
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости вчера в 16:26
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие
В Лондоне заявили, что Британия находится в состоянии войны из-за кибератак из РФ и КНР
Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств.
ТАСС 00:31
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Культура
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
ТАСС 28 сентября в 06:59
Футбол
«Милан» показал худший старт за 81 год
Итальчнский "Милан" проиграл четыре из первых шести матчей в национальном чемпионате, такого с клубом не случалось с сезона-1938/39.
Газета.Ru вчера в 19:04
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Наука
Части тела: российское будущее искусственных органов человека
Известные мировые лидеры в производстве эндопротезов: Zimmer-Biomed, De Puy, Smith & Nephew, Stryker, которым принадлежит более 60% международного рынка.
Популярная механика вчера в 23:18