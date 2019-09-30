Происшествия
РИА НовостиВ России потушили все лесные пожары
Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана. Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Происшествия
На руководителя коммерческой службы «Полярных авиалиний» возбуждено уголовное дело
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании.
Якутия Daily 20:52
Общество
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 19:26
Футбол
«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд
«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 21:42
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
Общество
Конференцию против расизма в Шотландии признали расистской
В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.
РЕН ТВ 01:38
Наука
Соединения фуллеренов побеждают вирусные инфекции
В настоящее время вирусные инфекции являются причиной более чем 90% инфекционных патологий человека.
Индикатор 14:11
Экономика
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.
РИА Новости 27 сентября в 11:20
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала подписчикам снимок без макияжа
Анфиса Чехова не стесняется своей естественной красоты, в связи с чем смело показала подписчикам снимок без макияжа.
OAnews 15:00
Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Происшествия
В США нашли пропавший более 110 лет назад «корабль-призрак»
В США на дне озера Верхнее в штате Миннесота обнаружили затонувшее 118 лет назад судно, которое местные жители прозвали "кораблем-призраком", сообщает издание MRP News.
РЕН ТВ 20:28
Кино
Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани
Американский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», изучил множество видеозаписей о людях с синдромом Туретта для подготовки к роли.
Lenta.ru 17:20
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru 21:44
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР
"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru вчера в 11:15
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33