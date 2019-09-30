Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана. Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

В России потушили все лесные пожары

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