В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.

Все лесные пожары в России потушены

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