Происшествия
КоммерсантъВсе лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.
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Здоровье
Медики назвали болезни, передающиеся по женской линии по наследству
Ученые-медики назвали несколько заболеваний, которые передаются по наследству по женской линии.
Millionaire.ru 27 сентября в 08:15
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Политика
В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Здоровье
Современное оборудование поступило в онкодиспансер в Магадане
Известия 27 сентября в 08:03
Технологии
Росстат начнет публиковать информацию в понятном для населения виде
Росстат намерен начать подготавливать и размещать информацию в понятном для россиян виде, сообщил глава статистической службы Павел Малков.
iReactor 10:56
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт вчера в 06:29
Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус вчера в 05:58
Происшествия
На руководителя коммерческой службы АК «Полярные авиалинии» завели уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы АК «Полярные авиалинии», сообщили ЯСИА в пресс-службе авиакомпании.
ИА ЯСИА 20:25
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
С 3 октября в кинотеатрах начнут показывать главную сенсацию года — «Джокера».
Фонтанка.Ру 27 сентября в 07:10
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Экономика
Путин подписал закон об увеличении винных акцизов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении акцизов на вина с 2020 по 2022 год.
Life.ru 18:52
Политика
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
Кино
Человек-паук остается в киновселенной Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
ФАН 27 сентября в 18:01
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 13:44
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Волейбол
Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира
Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна 10:36
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Шоу-бизнес
Виктория Боня в Монте-Карло ошарашила всех мужчин
«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
Bimru.ru вчера в 11:46
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях экипировки «Ратник»
Экипировка "Ратник" в два раза усилила боевые возможности российских военных, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 17:13
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru вчера в 05:33