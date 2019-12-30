Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены).

В России повышаются акцизы на сигареты

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