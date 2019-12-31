Экономика

ТАССТАССВ России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

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Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

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Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
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