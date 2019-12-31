Экономика

ТАССТАССВ России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАСС16:13

Сигареты подорожали в России

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В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

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Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

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Многоразовые электронные сигареты и вейпы в РФ стали подакцизными товарами

ТК Звезда18:02

С Нового года в России подорожают сигареты и алкоголь

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Соседи: Польша рассчитывает заработать на своих выпивающих и курящих гражданах

НИА-Калининградвчера в 00:18
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке

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Наука

Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной

Чтобы объяснить непонятные до сих пор явления, ученые искали доказательства существования пятой силы на протяжении десятилетий.
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Здоровье

В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
ТАСС 16:50
Политика

Александр Лукашенко поздравил народ Белоруссии с Новым годом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года в новогоднем обращении к жителям страны и поздравил граждан республики с Новым 2020 годом.
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Гаджеты

В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653

Astera вчера в 08:48
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Экономика

Топ-20 самых дивидендных акций

Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Financial One вчера в 04:57
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 29 декабря в 05:15
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
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Происшествия

Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии

В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 10:54
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

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Путин и Польша: кто на самом деле фальсифицирует историю?

Немногим ранее Путин заявил, что Вторая мировая война фактически была подготовлена самими западными державами вместе с Польшей, когда они сошлись с гитлеровцами в 1938 году в так называемом Мюнхенском заговоре.
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
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Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
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Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

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Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену

Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
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Список худших паролей 2019 года

Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
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Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Космос

Часики-то тикают

Звезды более массивные, чем десять масс Солнца, погибают в результате катастрофического взрыва и превращаются в нейтронную звезду или черную дыру, либо вообще перестают существовать как единый объект.
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В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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