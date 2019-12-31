Экономика
ТАССВ России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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Соседи: Польша рассчитывает заработать на своих выпивающих и курящих гражданах
НИА-Калининградвчера в 00:18
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Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Наука
Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной
Чтобы объяснить непонятные до сих пор явления, ученые искали доказательства существования пятой силы на протяжении десятилетий.
Здоровье
В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
Политика
Александр Лукашенко поздравил народ Белоруссии с Новым годом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года в новогоднем обращении к жителям страны и поздравил граждан республики с Новым 2020 годом.
Гаджеты
В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Происшествия
Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии
В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Политика
Путин и Польша: кто на самом деле фальсифицирует историю?
Немногим ранее Путин заявил, что Вторая мировая война фактически была подготовлена самими западными державами вместе с Польшей, когда они сошлись с гитлеровцами в 1938 году в так называемом Мюнхенском заговоре.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Технологии
Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену
Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
Авто
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Технологии
Список худших паролей 2019 года
Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Наука
Почему немеют ноги и руки?
Для начала необходимо понять, почему ноги и руки вообще могут неметь.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Космос
Часики-то тикают
Звезды более массивные, чем десять масс Солнца, погибают в результате катастрофического взрыва и превращаются в нейтронную звезду или черную дыру, либо вообще перестают существовать как единый объект.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.