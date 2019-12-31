Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

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