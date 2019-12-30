Экономика

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Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

Подробнее о событии

В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

В России выросли акцизы на табачные изделия

ТК Звезда00:44

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21

Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Эхо Москвы00:02
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Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Футбол

Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия

Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Красная весна вчера в 09:50
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
НДН.инфо 01:02
Гаджеты

Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку

Следующий флагман Xiaomi получит рекордную по скорости зарядку.
Lenta.ru 30.12.19 в 01:03
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29.12.19 в 00:00
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru вчера в 01:11
Здоровье

Кузбасские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному новокузнечанину

10 канал вчера в 05:47
Политика

Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Общество

Минюст предложил признать устаревшими 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции предложило признать устаревшими более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР.
Аргументы и Факты вчера в 13:38
Экономика

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Planet Today вчера в 02:20
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Происшествия

В Пермском крае автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет

В Пермском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Инцидент случился вечером 31 декабря на трассе М7 «Волга».
Рифей-Пермь 02:33
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели вчера в 05:39
Происшествия

В музее Лондона вандал повредил картину Пикассо стоимостью $26 млн

Rambler News Service вчера в 10:59
Армия и оружие

США выделят $35 млн «независимым» сирийским СМИ для создания фейков

По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков.
ФАН вчера в 01:16
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru вчера в 09:46
Происшествия

Двухлетний мальчик пропал в Амурской области

Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Известия 00:06
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Общество

В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01:29
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru 30.12.19 в 09:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Piter.tv 30.12.19 в 03:43
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
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