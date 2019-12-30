Экономика

РосбалтРосбалтВ России повышены акцизы на вино и сигареты

В РФ с 1 января повышены акцизы на вино и табачные изделия. Согласно закону, подписанному президентом РФ в сентябре, акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за 1 литр, и далее также будет расти: в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля.
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В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

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Парламентская газетавчера в 20:37

Акцизы на пиво увеличились в РФ

News.ruвчера в 23:31
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