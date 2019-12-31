Экономика

URA.RuURA.RuВ России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.
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Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14

В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46
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Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Коммерсантъ вчера в 22:33
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
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Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
News.ru вчера в 04:28
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
РБК 02:33
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости вчера в 13:48
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru вчера в 12:34
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
News.ru вчера в 10:16
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 31.12.19 в 20:50
Происшествия

В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

СУСК проверяет причины смерти школьника в новогоднюю ночь в Таттинском районе Якутии, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости 02:05
Политика

Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Газета.Ru 03:04
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

URA.Ru вчера в 14:08
Футбол

Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»

В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
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Общество

Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
РБК вчера в 22:06
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 31.12.19 в 15:49
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 31.12.19 в 10:55
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Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока

RT на русском 01:52
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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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РИА Новости вчера в 19:41
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Спасибо за поддержку: Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

Актриса Анастасия Заворотнюк в Новый год поблагодарила всех, кто за нее переживает.
Свободная Пресса 31.12.19 в 19:16
Общество

Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 00:12
Здоровье

Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Общественное телевидение России вчера в 06:32
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