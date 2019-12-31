Экономика
URA.RuВ России повысили цены на водку и коньяк
«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.
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