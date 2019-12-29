Экономика
URA.RuВ России повысили цены на водку и коньяк
«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.
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Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Здоровье
Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году
Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы.
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Политика
Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Бюджет предвыборной кампании президента США Дональда Трампа на начало 2020 года составил $102,7 млн.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Королевского университета в британском Белфасте.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах
Президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковеле в Карпатах.
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Космос
Прилет «Пионера-10» в созвездие Кассиопеи рассчитали астрономы
Астрономы сравнили их траектории с траекториями ближайших звезд, измеренными космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства, чтобы рассчитать, где и когда они могут пересечься.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Единоборства
Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры
Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
Общество
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
Экономика
Interia (Польша): традиционные производители нефти могут вернуться в игру (Interia)
Некоторые традиционные производители не стали сложа руки смотреть на происходящее в США или Канаде и приняли ответные меры.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Происшествия
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани обнаружено тело мужчины
В Астрахани, на месте пожара в трёхэтажном жилом доме обнаружили тело одного погибшего. Это произошло при разборе завалов здания.
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»
Даллас нанес поражение Нэшвиллу (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в рамках Зимней классики на футбольном стадионе Cotton Bowl.