Экономика

URA.RuURA.RuВ России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.
Читать в источнике
Комментировать892

Подробнее о событии

В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
Политика

США отправляют войска для защиты своего посольства в Багдаде

Вести.Ru 31.12.19 в 16:30
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
РИА Новости вчера в 04:36
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 05:04
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия 06:45
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Хоккей

«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»

Sport.ru 08:29
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов

iXBT.com вчера в 22:38
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
РБК 10:23
Футбол

Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Матч ТВ вчера в 13:39
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Советский спорт вчера в 14:24
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Политика

В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
RT на русском 07:31
Происшествия

Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе

Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
Время Пресс 06:44
Футбол

Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Спорт-Экспресс 09:36
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости 07:45
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Энергетика

«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
RT на русском 10:42
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное