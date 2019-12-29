Экономика

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвывчера в 10:18

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС31.12.19 в 16:08

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUM31.12.19 в 16:00

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Газета.Ru30.12.19 в 00:16

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ruвчера в 01:24
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
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Ридус вчера в 02:38
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Коммерсантъ вчера в 22:33
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В России изменились правила обращения с животными

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РИА Новости вчера в 10:06
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РИА Новости вчера в 23:24
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
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Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
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На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

В результате один военный получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
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На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 09:19
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Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
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Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21

По данным агентствa, в результатe наводнений свыше 30 тыс. человек были эвакуированы.
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В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
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Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
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Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

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