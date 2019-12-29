Экономика
Тамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Авто
Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу
В России с 1 января начали действовать новые правила регистрации автомобилей.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
В результате один военный получил ранения.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Происшествия
Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21
По данным агентствa, в результатe наводнений свыше 30 тыс. человек были эвакуированы.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Хоккей
«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января
Политика
Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Наука
Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
РПЦ рассказала, к чему приведёт принятие в Черногории закона о церквях
К изъятием храмов у канонической Церкви и массовым нарушениям прав верующих грозит закон о свободе вероисповеданий, который приняли в Черногории.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.