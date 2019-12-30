Экономика

448 вёрст448 вёрстВ России повысили минимальный размер оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 1 января 2020 года он увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
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С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 850 руб

Гарант30.12.19 в 02:54

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42

МРОТ снова увеличился в РФ

News.ru01:24

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвы10:18

В Саратове вырастет минимальный размер оплаты труда

Саратов 2429.12.19 в 23:29

Путин официально повысил МРОТ

Накануне.Ru29.12.19 в 18:41
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Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

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Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

iReactor 30.12.19 в 22:31
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Sport24.ru 15:46
Футбол

Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»

Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
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Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru 14:16
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
РИА Новости 19:41
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов

Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Взгляд.ру 06:34
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Экономика

Ульяновск перешел на «альтернативную котельную»

С сегодняшнего дня Ульяновск переходит на ценообразование в теплоснабжении по методу «альтернативной котельной».
Медиа 73 12:23
Космос

Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году

На официальном YouTube-канале Роскосмоса было опубликовано видео под названием “Космические итоги года”, в котором помимо всего прочего появилась информация о том, что компания удвоит количество запусков в 2020 году.
Ferra 30.12.19 в 09:52
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Технологии

CNN: В Microsoft заявили о краже данных хакерами из КНДР

Сотрудники корпорации Microsoft заявили о краже хакерами из КНДР данных, связанных с ядерным оружием.
Актуальные Новости вчера в 02:37
Общество

Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции

Побег экс-главы альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона из Японии, несмотря на домашний арест, планировался в течение нескольких недель.
Известия 18:25
Политика

Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Газета.Ru 10:53
Футбол

Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

Sport24.ru 14:23
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
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Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
Происшествия

Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 30.12.19 в 00:16
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

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Московский Комсомолец вчера в 06:03
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