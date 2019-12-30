Экономика

ТАССТАССМинимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России. В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.
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Вступил в силу закон о повышении МРОТ

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BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

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Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

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Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года

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Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
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Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
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Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

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