Экономика
ТАССМинимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России. В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.
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Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
Трамп рассказал о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный теракт в Санкт-Петербурге, который удалось предотвратить благодаря Соединенным Штатам.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Наука
Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным
С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям.
Технологии
Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года
Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Наука
Тупики используют орудия для получения желаемого
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.