Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

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Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

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