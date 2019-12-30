Экономика
ИзвестияВ России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
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Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.ТАССвчера в 16:11
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Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
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В Майами на пляже нашли тело российского пилота
Экономика
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Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.