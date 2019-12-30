Экономика

Татар-информТатар-информВ России повысились акцизы на вино

С сегодняшнего дня в России повысятся акцизы на вино и винные изделия, сообщает «Интерфакс». В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

ТАССвчера в 16:12

В России выросли акцизы на вино и шампанское

REGNUMвчера в 16:05

Закон о повышении ставок акцизов на вино вступил в силу

Агентство Москвавчера в 19:21

С 1 января в России вводится новая система винных акцизов

Газета.Ruвчера в 19:46

С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

Интерфакс01:50

Новый год принесёт субсидии российским виноделам

Парламентская газетавчера в 16:22

Новая система винных акцизов вводится в России

ПРАЙМвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Спорт

Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Вести.Ru 07:55
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Экономика

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
ФАН вчера в 23:32
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК 30.12.19 в 16:42
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Коммерсантъ 08:49
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт вчера в 14:28
Армия и оружие

Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:28
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
ФАН 29.12.19 в 11:17
Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости 01:09
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru 30.12.19 в 15:51
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Lenta.ru 07:16
Происшествия

СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Московский Комсомолец 08:26
Политика

Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Известия 06:23
Армия и оружие

Госдепартамент прокомментировал морские учения России, Китая и Ирана

Известно, что 30 декабря завершились совместные морские учения России, Китая и Ирана. маневры проходили в Индийском океане и Оманском заливе.
Страна Советов on-line 06:59
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН 30.12.19 в 13:57
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Политика

Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией

Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:49
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Наука

Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Naked Science 30.12.19 в 11:21
Общество

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Интерфакс 03:41
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия

В Ростовской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось в Тарасовском районе 1 января около 7:30.
Московский Комсомолец 07:07
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное