Экономика
Татар-информВ России повысились акцизы на вино
С сегодняшнего дня в России повысятся акцизы на вино и винные изделия, сообщает «Интерфакс». В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Порядка 90 социальных выплат и пособий в Москве увеличили с 1 января
Размер около 90 социальных выплат и пособий увеличили в столице с 1 января 2020 года, повышение коснулось ветеранов, многодетных семей, малоимущих и других категорий граждан.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Футбол
«Челси» по итогам прошлого сезона потерял почти 100 миллионов фунтов
«Челси» по итогам сезона-2018/19 зафиксировал убыток в размере 96,6 миллиона фунтов стерлингов.
Армия и оружие
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами
Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Общество
Украинский блогер оскорбился на новогоднюю открытку, полученную в турецком отеле
Известный среди украинских радикалов блогер-нацист, который пишет под ником «Боцман», сильно оскорбился новогодней открыткой, которую получил в турецком отеле.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Здоровье
В Пензенской области снизилась динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ
На прошлой неделе на 12,5 процентов снизилась динамика заболеваемости гриппом в Пензенской области.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Происшествия
В стычке между заключёнными в мексиканской тюрьме погибли 16 человек
Как минимум 16 человек погибли в результате стычки между заключёнными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли в центральной части Мексики.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Космос
Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Происшествия
Водитель обстрелял не пропустившую его машину семью в Саратове
Водитель открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его машину на дороге в Саратове, в обстрелянном авто оказалась семья с ребенком.