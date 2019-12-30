С сегодняшнего дня в России повысятся акцизы на вино и винные изделия, сообщает «Интерфакс». В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.

В России повысились акцизы на вино

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