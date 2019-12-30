Экономика
Татар-информВ России повысились акцизы на вино
С сегодняшнего дня в России повысятся акцизы на вино и винные изделия, сообщает «Интерфакс». В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.
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Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Футбол
Моуринью оскорбил тренера соперника после матча с «Саутгемптоном»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Авто
Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Футбол
Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»
Хавбек «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар перешел в «Герту». Срок действия контракта не уточняется.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная науке пневмония
В китайской провинции Ухань активно распространяется неизвестная науке пневмония. Специалисты уже начали бить тревогу по этому поводу.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле
Вчера 33-летняя Ольга Бузова всерьез заставила своих поклонников понервничать. Оказалась, избранник теледивы получил травму руки.
Происшествия
Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб
Под Тверью два россиянина катались на снегоходе 1 января и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.