В России снова вырастет цена на водку. При расчете учтут стоимость пшеницы, стекла и повышение акцизов на спирт этиловый.

В России повысится минимальная цена на водку

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