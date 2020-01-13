Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости». «Вымпелком» (бренд «Билайн») анонсировал рост тарифов с 16 января. В «МегаФоне» пояснили, что решили пересмотреть тарифы «с учетом роста потребления услуг абонентами».
Читать в источнике
Комментировать1493
с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Tele2 скорректировал стоимость около 15% архивных тарифных планов

ПРАЙМ11:24

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

РИА Новостивчера в 21:11

«Оператору поддерживать весь этот пестрый зоопарк невыгодно». Аналитик — о повышении стоимости тарифов

Телеканал 360°07:30

Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи

РБК05:04

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

RT на русском03:47

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Известиявчера в 22:02

Вот и поговорили

Российская газета10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
RT на русском 07:13
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
НТВ 10:38
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Авто

Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня 09:50
Футбол

Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
МР7.ру 07:05
Политика

Переговоры по Ливии в Москве завершились без соглашения о перемирии

Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, которые проходили в Москве, закончились без подписания соглашения о перемирии.
DP.RU 11:14
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией.
Известия 09:27
Хоккей

«Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" проиграл омскому "Авангарду".
Газета.Ru 07:49
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Футбол

ЦСКА может арендовать нигерийского форварда из «Уотфорда»

RT на русском 11:31
Политика

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком.
Российская газета 11:14
Футбол

«Зенит» прибыл в Катар на первый тренировочный сбор

Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Катар, где проведут первые зимние сборы.
Sportbox.RU 10:49
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Общество

В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

РИА Новости 07:26
Общество

Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова

РИА Новости 09:00
Футбол

«Эрдоган забрал у меня все»: Хакан Шукюр о том, как стал таксистом

Прошло не так много времени с момента завершения футбольной карьеры Хакана Шукюра, но футболист вынужден работать таксистом.
ГЛАС.RU 09:28
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com 11 января в 10:47
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц

Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Piter.tv 08:31
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное