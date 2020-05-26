Экономика
РИА НовостиВ России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.
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Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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