Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.
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