Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 932

Футбол Газзаев: Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола Президент московского ЦСКА Евгений Гинер своей работой в клубе внес большой вклад в развитие российского футбола.

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома "С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.

Здоровье Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974 Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка. 1K

Биатлон Касперович объяснил, почему не возглавит сборную России Тренер по биатлону Александр Касперович рассказал, почему он не возглавит сборную России.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. 107

Наука Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей» Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.

Общество Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 990

Авто Hyundai официально показал обновленный Santa Fe Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года. 12

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 48

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Происшествия В МВД Украины не видят оснований для отставки Авакова Силовик видит плюсы в том, что МВД Украины строит систему, при которой есть реакция на подобные скандальные события.

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.