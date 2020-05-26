Экономика
РИА НовостиВ России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.
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Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне
Министр иностранных дел КНР Ван И открыто обвинил американские власти, а также лично Трампа в попытке поставить Пекин и Вашингтон на скользкую грань новой холодной войны.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Экономика
В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора
Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11
Здоровье
В России снова побит антирекорд по смертям от коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 174 смерти пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
Московский Комсомолец 03:58
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Происшествия
Осквернение вандалом мемориала ВОВ в Подмосковье попало на видео
На территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны.
News.ru вчера в 09:41
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Здоровье
Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения
Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Около 54 тыс. нарушений зафиксировано в Москве через «Социальный мониторинг» с середины апреля
Порядка 54 тыс. нарушений было зафиксировано в Москве с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом.
Агентство Москва 05:38
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Общество
Глава Минстроя вылечился от коронавируса и вышел на работу
Глава Минстроя России Владимир Якушев вылечился от коронавируса и вышел на работу.
Газета.Ru 04:37
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Общество
Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу
Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Кавказ Пост вчера в 23:17
Хоккей
Хоккейный агент предложил проводить Кубок Гагарина по аналогии с НХЛ
Хоккейный агент Сергей Паремузов уверен, что большинство международных турниров, не имеют спортивной ценности.
ГЛАС.RU 05:15
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
РБК 05:41
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
Российская автомобильная компания «Группа ГАЗ» готовится к выпуску новой модели микроавтобуса «Газель» следующего поколения, сообщает информационное издание «Российская газета».
NewInform вчера в 12:11
Происшествия
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах
В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Происшествия
Вертолёт ВКС России совершил жёсткую посадку на Чукотке
Вертолёт Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жёсткую посадку в районе аэродрома Угольные Копи на Чукотке.
RT на русском 04:15
Общество
В России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правила приобретения полиса ОСАГО будут меняться в зависимости от характеристик водителя.
Ruposters.ru вчера в 09:04
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:17