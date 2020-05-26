Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.
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В России повысят накопительные пенсии

РБК05:40

В России повысят накопительные пенсии

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Замороженные пенсии россиян увеличили

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ПФР анонсировал повышение накопительных пенсий в 2020 году

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URA.Ru05:10

В ПФР сообщили о повышении накопительных пенсий в 2020 году

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