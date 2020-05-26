Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике
Оценить388
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество
Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение «Социальный мониторинг»
Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам.
Российская газета 06:23
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве
Фото: duma.gov.ru 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО России полковника Дмитрия Ширенова.
Legal.Report вчера в 02:55
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Общество
Губернатор призвал воронежский бизнес соблюдать правила
Глава Воронежской области Александр Гусев призвал предпринимателей соблюдать все меры безопасности, установленные на период действия режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с коронавирусом.
Обозреватель Врн 06:12
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
Два новых случая коронавирусной инфекции подтвердили на Сахалине
Еще два случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Сахалинской области.
АСТВ 06:34
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Политика
Путин провёл телефонные переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:37
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
Вести.Ru 06:18
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Общество
Популярный блогер раскрыл «истинные масштабы» инфляции в России
По данным из таблицы блогер вывел среднее значение роста цен и сделал вывод, что инфляция в России с 2007 года составила 257%.
RuNews24.ru 06:16
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Половина россиян отказываются планировать отпуск
Примерно 50 % соотечественников отказываются планировать отпуск. Еще в конце апреля данный показатель составлял 41 %.
Тонкости туризма 05:20
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
Общество
В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей с 1 июня
В России с 1 июня 2020 года будут реализовываться новые меры социальной поддержки населения, сообщает ToDay News Ufa, Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей в качестве финансовой помощи, отмечают представители ПРФ РФ.
ToDay News Ufa 24 мая в 14:44
Наука
Возможное место библейского Эдемского сада обнаружено на Земле
Evo-rus.com вчера в 14:00