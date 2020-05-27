с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Общество В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки. 4,8K

Общество Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.

Политика Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 20

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 931

Здоровье Впервые в Киеве от COVID-19 вылечились больше людей, чем заболели Впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции за сутки в Киеве выздоровели больше людей, чем заболели.

Здоровье На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки. 499

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 290

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

Технологии Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.

Авто BMW представила обновленную BMW 5-Series Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 721

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла. 257

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 664

Экономика Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства. 3

Общество Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».

Общество Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение. 86