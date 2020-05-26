Экономика
РБКВ России повысят накопительные пенсии
В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется 80 тыс. нынешних пенсионеров, которые получают накопительные пенсии, добавили в фонде.
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Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
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Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
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