Экономика

РБКРБКВ России повысят накопительные пенсии

В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется 80 тыс. нынешних пенсионеров, которые получают накопительные пенсии, добавили в фонде.
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