Общество
РБКВ России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
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Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр вчера в 09:52
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ 23 мая в 17:51
Общество
За сутки в России выявили 8915 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, эта цифра уже 11 дней не превышает 10 тыс. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией во вторник, 26 мая.
Известия 03:35
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК вчера в 01:01
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Хоккей
Хоккейный агент предложил проводить Кубок Гагарина по аналогии с НХЛ
Хоккейный агент Сергей Паремузов уверен, что большинство международных турниров, не имеют спортивной ценности.
ГЛАС.RU 05:15
Здоровье
Три пациента умерли от коронавируса в Томской области за сутки
За минувшие сутки в Томской области из-за коронавирусной инфекции скончались сразу три человека.
Байкал24 23 мая в 06:47
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Наука
Подтвержден еще один способ передачи коронавируса
Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
Наша версия 03:12
Экономика
ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?
Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
ИА Клерк.Ру 02:58
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru 04:55
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Общество
На Ибице произошло нашествие гигантских комаров-разносчиков вирусов
На популярном испанском курорте Ибица произошло нашествие азиатских тигровых комаров, которые могут быть разносчиками смертельно опасных заболеваний и вирусов.
Lenta.ru 05:06
Экономика
В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора
Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11