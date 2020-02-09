Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас можно вносить только до 1 млн рублей.

с чего всё началось

Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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