Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении. Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.
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Тест на коронавирус за 90 минут зарегистрировали в Новосибирске

Тайга.инфо05:14

Новосибирская тест-система позволяет поставить диагноз по коронавирусу за полтора часа

Вести Новосибирск05:04

В Сибири научились тестировать коронавирус за 90 минут

Konkretno.ru04:10

Новую тест-систему для определения коронавируса зарегистрировали в России

Известия04:32

В Новосибирске зарегистрировали тест-систему для выявления COVID-19

РИА Новости04:31

В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19

Интерфакс04:13

В Новосибирске зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Прецедент-Новосибирск04:47
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Спорт

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 04:40
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Курить кальяны в заведениях и на улице запрещено. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

По словам подруги, Мария Порошина является идеальной матерью, которая держит под неусыпным контролем все расписания и графики своих детей, уделяя им максимум внимания.
Актуальные Новости 01:33
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс вчера в 13:31
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Более 500 россиян уже понесли наказание за нарушение карантина

В России уже около 500 человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу.
Neva.Today 26 марта в 23:20
Здоровье

Минниханов начал объезжать больницы для проверки количества койко-мест

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал объезжать больницы, чтобы лично проверить наличие достаточного количества койко-мест на случай роста числа заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Татар-информ 05:02
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Происшествия

В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина

Врачи скорой помощи сфотографировали его и передали снимок в базу данных системы видеонаблюдения.
Мослента вчера в 00:05
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Транспорт

ГИБДД из-за коронавируса переходит на особый режим работы

Ранее сообщалось, что в России начнут использовать камеры, фиксирующие разговор водителя по телефону.
Городовой вчера в 02:03
Политика

Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева

Сегодня перед внеочередной сессией Липецкого горсовета члены фракции «Единая Россия» решили выдвинуть на освобождающуюся должность председателя горсовета Александра Афанасьева.
Gorod48 04:33
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