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В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
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Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».В источнике
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С чего всё начиналось
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Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Российская газета вчера в 23:30
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В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

Известия 04:02
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СМИ сообщили о появлении мошенников-дезинфекторов из-за коронавируса

РБК 02:34
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Новый вид мошенничества появился в России из-за коронавируса

Телеканал 360° 01:13
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