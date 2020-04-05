На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".

с чего всё началось

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Происшествия Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.

Происшествия У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Наука Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Политика На Украине рассказали о панике Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун» По сообщениям украинского оборонного ведомства, в четверг 2 апреля было впервые проведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 противокорабельного ракетного комплекса Украины РК-360МЦ «Нептун», оснащенной активной радиолокационной головкой самостоятельного наведения.

Общество Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Происшествия В центре Киева в подземном переходе произошел пожар Киев, 5 апреля 2020, 09:54 — REGNUM В подземном переходе на центральной улице Киева Крещатике начался пожар, сообщил 5 апреля ресурс dtp.kiev.ua.