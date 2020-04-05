Коронавирус
REGNUMВ России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
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с чего всё началось
На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".Российская газетавчера в 23:30
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Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Происшествия
Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Армия и оружие
Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун»
По сообщениям украинского оборонного ведомства, в четверг 2 апреля было впервые проведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 противокорабельного ракетного комплекса Украины РК-360МЦ «Нептун», оснащенной активной радиолокационной головкой самостоятельного наведения.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
Боррелли особо отметил, что за сутки количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии, снизилось на 74 (-1,8%) и составляет 3994.
Общество
В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса
На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Наука
В Африке обнаружили останки птерозавра
Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Общество
В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая
Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
Происшествия
В центре Киева в подземном переходе произошел пожар
Киев, 5 апреля 2020, 09:54 — REGNUM В подземном переходе на центральной улице Киева Крещатике начался пожар, сообщил 5 апреля ресурс dtp.kiev.ua.
Происшествия
Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.