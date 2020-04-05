Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
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с чего всё началось

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Российская газетавчера в 23:30

Подробнее о событии

СМИ сообщили о появлении мошенников-дезинфекторов из-за коронавируса

РБК02:34

В России из-за коронавируса появился новый вид мошенничества

News.ru01:50

Россиян предупредили о мошенниках-дезинфекторах

Life.ru01:43

Новый вид мошенничества появился в России из-за коронавируса

Телеканал 360°01:13

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

REGNUM01:12

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

РИА Новости00:12

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

Российская газетавчера в 23:30
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Армия и оружие

Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун»

По сообщениям украинского оборонного ведомства, в четверг 2 апреля было впервые проведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 противокорабельного ракетного комплекса Украины РК-360МЦ «Нептун», оснащенной активной радиолокационной головкой самостоятельного наведения.
Военное дело вчера в 10:28
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru вчера в 05:15
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Здоровье

В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

Боррелли особо отметил, что за сутки количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии, снизилось на 74 (-1,8%) и составляет 3994.
Парламентская газета вчера в 12:45
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск вчера в 05:21
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Наука

В Африке обнаружили останки птерозавра

Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Goroday.ru 03 апреля в 03:50
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия

В центре Киева в подземном переходе произошел пожар

Киев, 5 апреля 2020, 09:54 — REGNUM В подземном переходе на центральной улице Киева Крещатике начался пожар, сообщил 5 апреля ресурс dtp.kiev.ua.
REGNUM 02:54
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
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