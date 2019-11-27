Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

с чего всё началось

Количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 миллиона по итогам второго квартала текущего года, такие данные приводит Росстат. Это является рекордным значением как минимум с 2016 года, пишут "Известия".

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