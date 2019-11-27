Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

Количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 миллиона по итогам второго квартала текущего года, такие данные приводит Росстат. Это является рекордным значением как минимум с 2016 года, пишут "Известия".
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
Известия16:01

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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известия16:01

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВ18:42

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ru19:19

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ru19:59

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ru20:45

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАСС22:41

Свободная вакансия. Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности

Телеканал 360°20:45
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Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Профиль вчера в 12:40
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 13:22
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM 10:35
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили вчера в 05:25
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
Происшествия

Матери найденного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Москва 24 01:16
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК вчера в 03:39
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК 21:20
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва 24 вчера в 00:41
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Музыка

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
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Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.
Pravda.Ru вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва вчера в 11:20
Авто

Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России

Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
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Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Политика

Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета вчера в 01:41
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс 16:51
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

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Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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