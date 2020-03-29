Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью полмиллиона рублей

РБКвчера в 23:34

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

Назван новый востребованный среди россиян товар

Комсомольская правдавчера в 22:14

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28
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Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Космос

Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Вести.Ru 26 марта в 04:41
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
Лезги газет 27 марта в 09:08
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru вчера в 03:23
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Армия и оружие

Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом

Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
ФАН 26 марта в 23:02
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru вчера в 15:38
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru вчера в 04:32
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Здоровье

Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии

Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:53
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости вчера в 09:21
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Армия и оружие

Армию не заперли в казармах: Нужно же кому-то бунты усмирять

Понятно, что под режим нерабочей недели, объявленной в России с 30 марта по 3 апреля, не подпадают многие категории работников целого ряда организаций – жизнь в стране кому-то нужно поддерживать.
Свободная Пресса вчера в 09:02
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь вчера в 02:59
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Шоу-бизнес

Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеканал 360° 27 марта в 04:04
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