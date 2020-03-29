Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.

с чего всё началось

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

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