Коронавирус
Газета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Читать в источнике
Оценить579
с чего всё началось
Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.Радио Sputnikвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов
Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Спорт
Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио
Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Единоборства
Уайт рассказал о месте проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Общество
Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Николаева рассказала о его самочувствии
Супруга популярного исполнителя Юлия Проскурякова обратилась к СМИ с просьбой перестать названивать их семье.
Общество
Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.
Волейбол
Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены
Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в ЛНР
Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Военные медики проводят учения на полигоне Новосибирской области
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, созданные группировки военных медиков, специалистов радиационной, химической и биологической защиты проводят учения, на которых отрабатывают действия по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекции.
Общество
Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник
Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.