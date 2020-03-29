Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью полмиллиона рублей

РБКвчера в 23:34

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

В России тепловизор назвали товаром стратегического назначения

РЕН ТВ00:49

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов

Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Вести.Ru 02:18
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Как сообщает ToDay News Ufa источник Тне Guardian, Гордон Браун считает, что необходимо создать форму глобального правительства, в которой примут участие эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций.
ToDay News Ufa 02:02
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Спорт

Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Взгляд.ру вчера в 23:52
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Единоборства

Уайт рассказал о месте проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 16:00
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM вчера в 07:23
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Николаева рассказала о его самочувствии

Супруга популярного исполнителя Юлия Проскурякова обратилась к СМИ с просьбой перестать названивать их семье.
NewInform 27 марта в 06:18
Общество

Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.
Вести.Ru 02:32
Волейбол

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Вести.Ru вчера в 08:40
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в ЛНР

Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 16:34
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Армия и оружие

Военные медики проводят учения на полигоне Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, созданные группировки военных медиков, специалистов радиационной, химической и биологической защиты проводят учения, на которых отрабатывают действия по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекции.
Новая Сибирь 26 марта в 22:43
Общество

Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник

Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 00:10
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News вчера в 11:24
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
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