Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

На рабочих местах чаще всего предпочитают инфракрасные термометры, а некоторые работодатели дополнительно ставят на входе в организацию тепловизор – устройство, дистанционно определяющее температуру людей и предметов, попадающих в его "поле зрения".
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

В России тепловизор признали товаром стратегического назначения

РЕН ТВ00:49

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью полмиллиона рублей

РБКвчера в 23:34

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 27 марта в 08:54
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК вчера в 04:21
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Интерфакс вчера в 02:35
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:42
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Футбол

Роналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса

Форвард «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду согласился на антикризисные меры, которые собирается ввести туринский клуб из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 04:44
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ 27 марта в 07:47
Здоровье

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
ФАН 01:13
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 27 марта в 11:56
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Баскетбол

Сезон Единой лиги ВТБ решено завершить досрочно

Казанские ведомости 26 марта в 09:43
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM вчера в 00:10
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Коммерсантъ вчера в 11:50
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Путешествия

Сочинские гостиницы начали выселять гостей

В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
BFM.ru 00:51
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Lenta.ru вчера в 11:45
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 27 марта в 07:06
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Парламентская газета 27 марта в 09:59
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com вчера в 02:46
Политика

Бывший глава военной разведки Венесуэлы намерен сдаться властям США

Властям США намерен сдаться обвиненный в причастности к наркообороту экс-руководитель военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль, 28 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Красная весна вчера в 15:33
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском вчера в 04:03
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