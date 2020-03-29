Коронавирус
Газета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось
Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Наука
Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом
Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.
Футбол
Кейлор Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет в Коста-Рику, сообщает ESPN.
Общество
В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России выявили 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общество
Пожарили шашлыки: в Москве более 1000 зараженных коронавирусом
В первый день карантина из-за коронавируса 29 марта в Москве установилась теплая погода, и горожане высыпали на шашлыки.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода
Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Шоу-бизнес
Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram
Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
Происшествия
В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан
Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян
На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Общество
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Шоу-бизнес
Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»
По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Здоровье
В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик
В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
Общество
Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Происшествия
В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского
"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Общество
В Крыму зафиксировали 424 случая нарушения карантина
По результатам проверки мобильными группами 8 673 объектов во всех муниципальных образованиях было выявлено 424 нарушения.
Общество
Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.