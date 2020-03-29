Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

В России тепловизор назвали товаром стратегического назначения

РЕН ТВ00:49

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью 0,5 млн руб

РБКвчера в 23:34

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Наука

Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом

Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.
РИА Новости 02:26
Футбол

Кейлор Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет в Коста-Рику, сообщает ESPN.
Спорт-Экспресс 03:46
Общество

В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:03
Общество

Пожарили шашлыки: в Москве более 1000 зараженных коронавирусом

В первый день карантина из-за коронавируса 29 марта в Москве установилась теплая погода, и горожане высыпали на шашлыки.
Блокнот.ру 03:56
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве.
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Политика

Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса.
ТК Звезда 04:33
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Шоу-бизнес

Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
RT на русском вчера в 18:10
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM вчера в 00:10
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян

На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 03:42
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Общество

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:32
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета вчера в 07:52
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru 27 марта в 07:24
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:24
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Здоровье

В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа.
Аргументы недели вчера в 07:24
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Общество

В Крыму зафиксировали 424 случая нарушения карантина

По результатам проверки мобильными группами 8 673 объектов во всех муниципальных образованиях было выявлено 424 нарушения.
КИА 03:22
Общество

Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде

Коммерсантъ Нижний Новгород 27 марта в 07:55
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor 27 марта в 03:07
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