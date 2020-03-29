Коронавирус
Газета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось
Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Общество
Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Путешествия
В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов
Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 26 российских регионах.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Общество
Роструд рассказал о порядке перехода на электронные трудовые книжки
Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса
В Италии от коронавируса уже погибли более 10 тыс. человек.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Гаджеты
Apple хочет отложить выпуск iPhone 5G
Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация «значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G».
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Футбол
«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими
По данным британских СМИ, "Челси" контактировал с "Реалом", чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Здоровье
Рошаль рассказал об опасности коронавируса для детей
От коронавирусной инфекции в наименьшей степени страдают дети, для людей такой возрастной категории COVID-19 не опаснее, чем ОРВИ.
Здоровье
Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Общество
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Общество