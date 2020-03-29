Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

В России тепловизор назвали товаром стратегического назначения

РЕН ТВ00:49

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью 0,5 млн руб

РБКвчера в 23:34

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Общество

Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
RT на русском 02:08
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Путешествия

В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов

Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
REGNUM вчера в 14:00
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 26 российских регионах.
РИА Новости 06:03
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:42
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Общество

Роструд рассказал о порядке перехода на электронные трудовые книжки

Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде.
News.ru 04:54
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Вести.Ru 05:34
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 27 марта в 16:07
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Деловое.ТВ 27 марта в 13:34
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
ToDay News Ufa вчера в 03:58
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса

В Италии от коронавируса уже погибли более 10 тыс. человек.
ToDay News Ufa вчера в 16:08
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Гаджеты

Apple хочет отложить выпуск iPhone 5G

Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация «значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G».
IT-World 26 марта в 06:31
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Футбол

«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими

По данным британских СМИ, "Челси" контактировал с "Реалом", чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно.
Soccer.ru 01:58
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM вчера в 10:49
Здоровье

Рошаль рассказал об опасности коронавируса для детей

От коронавирусной инфекции в наименьшей степени страдают дети, для людей такой возрастной категории COVID-19 не опаснее, чем ОРВИ.
Профиль 02:36
Здоровье

Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Live24 02:25
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:32
Общество

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
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