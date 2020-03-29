Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о приборе, который «видит» заболевших

Радио Sputnikвчера в 19:00

В России появился дефицитный прибор за 500 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 20:11

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 21:25

Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью 0,5 млн руб

РБКвчера в 23:34

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

В России возможен дефицит высокоточных тепловизоров

Коммерсантъвчера в 23:50

В России тепловизор назвали товаром стратегического назначения

РЕН ТВ00:49
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием

Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Актуальные Новости 04:16
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
RT на русском 06:41
Общество

Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

Россиянка решила продезинфицировать деньги и сожгла 65 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт prosto.robski.
Аргументы и Факты 06:22
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 23:34
Армия и оружие

Российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии

На сегодняшний день российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии.
Актуальные Новости 05:43
Общество

Гордон Браун предлагает создать мировое правительство

Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Shraibikus News 07:38
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Космос

Черный снег Новосибирской области стал заметен из космоса

Космические аппараты Sentinel-2 и Метеор-М предоставили новые снимки снежного покрова в Искитимском районе.
V-kosmose.com вчера в 01:13
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири

Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья».
Чемпионат 03:04
Происшествия

Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 06:33
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Шоу-бизнес

Лолита никак не может развестись с мужем, который тормозит процесс

Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
Millionaire.ru 04:56
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:41
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