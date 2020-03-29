Коронавирус
Газета.RuВ России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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с чего всё началось
Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием
Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
Общество
Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Россиянка решила продезинфицировать деньги и сожгла 65 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт prosto.robski.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Армия и оружие
Российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии
На сегодняшний день российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии.
Общество
Гордон Браун предлагает создать мировое правительство
Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Космос
Черный снег Новосибирской области стал заметен из космоса
Космические аппараты Sentinel-2 и Метеор-М предоставили новые снимки снежного покрова в Искитимском районе.
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири
Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья».
Происшествия
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов
Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Общество
Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов
На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Шоу-бизнес
Лолита никак не может развестись с мужем, который тормозит процесс
Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода
Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.