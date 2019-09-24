Авто
32CARS.ruВ России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Японская компания объявила о старте продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который получил иный колесные диски, а также окрас кузова «черный перламутр» и более современный противоугонный комплекс.
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Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика
Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ.
Известия 02:40
Происшествия
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман из США подала в суд на авиакомпанию Air Canada за то, что ее попросили снять хиджаб перед полетом.
Газета.Ru 01:42
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости вчера в 09:14
Футбол
Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 02:31
Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Общество
Роскачество представило результаты проверки детской воды
Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.
RT на русском 02:08
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской диаспоры
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями организации Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), заявил глава организации Андрей Футей, сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 01:18
Здоровье
Прививки от гриппа сделали более 700 тыс. москвичей
С начала кампании по вакцинации против гриппа в Москве, которая началась 4 сентября, прививки сделали более 700 тыс. жителей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Rambler News Service 01:58
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Экономика
Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк в Крыму
Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой.
Известия вчера в 18:55
Авто
Показана новая версия российского родстера «Крым»
«Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.
32CARS.ru вчера в 04:24
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Космос
Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Происшествия
СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX
Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Наука
В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»
Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
Аргументы и Факты - Крым 02:13
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32
Политика
Более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 00:50
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК вчера в 08:51
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10