Технологии
Planet TodayВ России появился новый метод хищения персональных данных
Россиян, которые зашли на сайт с мобильного гаджета, через некоторое время начинают "атаковать" маркетологи, предлагающие приобрести товары или услуги. Подобные звонки, при этом, нарушают целый ряд законодательных положений о рекламе и персональных данных.
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с чего всё началось
После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. А это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы.Известиявчера в 16:01
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Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
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