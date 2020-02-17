Технологии

Planet TodayPlanet TodayВ России появился новый метод хищения персональных данных

Россиян, которые зашли на сайт с мобильного гаджета, через некоторое время начинают "атаковать" маркетологи, предлагающие приобрести товары или услуги. Подобные звонки, при этом, нарушают целый ряд законодательных положений о рекламе и персональных данных.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. А это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ предупредило о новом методе воровства персональных данных

РИА Новостивчера в 16:46

В России распространяется новый метод воровства личных данных

РЕН ТВвчера в 23:35

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известиявчера в 16:20

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБКвчера в 19:08

«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАССвчера в 22:28

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ruвчера в 17:09

В России появился новый метод воровства персональных данных

Газета.Ru05:17
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Политика

Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

РИА Новости 15 февраля в 11:53
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Дни24 02:10
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Вести.Ru 07:34
Общество

Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку

Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Коммерсантъ 07:15
Культура

Гибель композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео

Газета.Ru 07:28
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Экономика

Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Красная весна 07:00
Политика

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
РИА Новости 04:53
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:14
Политика

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
ТАСС 05:49
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

Lenta.ru 08:30
Кино

Бекмамбетов снимет в Казани фильм о подвиге Михаила Девятаева

Республика Татарстан 07:48
Общество

Суд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении в Боткинскую инфекционную больницу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного бокса.
Известия 04:42
Общество

В России утвердили правила централизованного управления сетью связи

Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
РИА Новости 06:31
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Спорт

Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат 07:35
Энергетика

Названа компания, которая будет добывать нефть в РФ для Белоруссии

Как сказал собеседник агентства, «Янгпур» сориентирована на поставки в Беларусь, и объемы добываемой на территории России нефти она будет направлять на белорусский рынок.
Ридус 08:11
Кино

Фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в выходные

RT на русском вчера в 16:56
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Moi-portal.ru 14 февраля в 12:22
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip треснул от одного сгибания у покупателя в Англии

Известия 08:36
Происшествия

Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила

В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
Lenta.ru 06:52
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