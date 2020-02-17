Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новостивчера в 16:46

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ruвчера в 17:09

В России распространяется новый метод воровства личных данных

РЕН ТВвчера в 23:35

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ruвчера в 17:37

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБКвчера в 19:08

«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАССвчера в 22:28

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известиявчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ 02:21
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru 02:30
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Футбол

Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг

Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 01:50
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Экономика

В Тюмени банк-банкрот продает еврооблигации

Торги пройдут 1 апреля 2020 года. Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.
РБК Тюмень 00:38
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Общество

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

РИА Новости вчера в 03:00
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Политика

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 15 февраля в 06:36
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Гаджеты

Первая партия флагманского Xiaomi Mi 10 Pro окажется неполноценной

Китайская компания Xiaomi сообщила неприятную новость относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который только-только дебютировал в Китае.
Shraibikus News вчера в 04:55
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Происшествия

В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера

Полицейские задержали трубоукладчика, который подозревается в изнасиловании своей коллеги, работающей в той же компании инженером, сообщает «Мойка78».
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Единоборства

Борец вольного стиля Цыжипов завоевал бронзу чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Балдан Цыжипов завоевал бронзу чемпионата Европы в Риме в весовой категории до 125 килограммов.
РИА Новости вчера в 14:43
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Действия, которые запрещены 17 февраля, в день Николы Студеного

Сегодня верующие люди почитают память преподобного Николая Студийского, который был греческим игуменом и исповедником.
Крестьянская жизнь 01:30
Общество

Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане

Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Lenta.ru 00:55
Хоккей

«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил

У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Красная весна вчера в 13:58
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное