Технологии
ИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных
Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг
Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Экономика
В Тюмени банк-банкрот продает еврооблигации
Торги пройдут 1 апреля 2020 года. Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Общество
Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Гаджеты
Первая партия флагманского Xiaomi Mi 10 Pro окажется неполноценной
Китайская компания Xiaomi сообщила неприятную новость относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который только-только дебютировал в Китае.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Происшествия
В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера
Полицейские задержали трубоукладчика, который подозревается в изнасиловании своей коллеги, работающей в той же компании инженером, сообщает «Мойка78».
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Единоборства
Борец вольного стиля Цыжипов завоевал бронзу чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Балдан Цыжипов завоевал бронзу чемпионата Европы в Риме в весовой категории до 125 килограммов.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
Действия, которые запрещены 17 февраля, в день Николы Студеного
Сегодня верующие люди почитают память преподобного Николая Студийского, который был греческим игуменом и исповедником.
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане
Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Хоккей
«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил
У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Политика
The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии
Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.